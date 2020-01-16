В Ульяновской области 13 человек пострадали после ДТП с автобусом

Из-за сильного гололеда в Ульяновской области опрокинулся пассажирский рейсовый автобус, говорится в сообщении на сайте областного управления МВД.

Авария произошла около 7 часов утра 16 января (около 6 утра мск).

На 114-м км трассы Карсун — Ростислаевка автобус съехал в кювет, а затем перевернулся. На момент аварии в автобусе находились 19 человек, 13 из них обратились за медицинской помощью.

Полиция проводит проверку из-за ДТП, на месте происшествия также работает ГАИ.

ТАСС в свою очередь со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает о 14 пострадавших. По данным агентства, двое из них находятся в тяжелом состоянии с переломом позвоночника. Еще у одного пострадавшего зафиксирован перелом ребер.