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В Оренбургской области при обрушении породы на руднике погиб горняк

При обрушении породы на руднике в городе Гай в Оренбургской области погиб горняк, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Гайский ГОК».

Инцидент произошел 25 сентября около 02:30 (00:30 мск) при работах по очистке скважин на глубине 1175 м. В результате обрушения породы погиб проходчик, сообщили в пресс-службе.

Сейчас на предприятии работает комиссия, которая устанавливает обстоятельства несчастного случая. «Руководство и коллектив ПАО «Гайский ГОК» выражает глубокие соболезнования родным и близким. Со своей стороны предприятие окажет всю возможную помощь семье погибшего», — сообщили РБК в пресс-службе ГОКа.

Портал «В Гае» уточняет, что погиб 39-летний мужчина. По информации источника в правоохранительных органах «РИА Новости», в результате происшествия пострадали еще двое человек.

В конце августа на Урупском руднике в Карачаево-Черкесии обрушилась горная порода. Пострадал один горняк, ему оказали медицинскую помощь на месте, а затем доставили в больницу для более тщательного обследования.

Теги: Гай, обрушение шахты, погибшие, горняк, новости РБК
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