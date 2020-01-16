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Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

Стоимость первичного жилья в 2020 году вырастет на 10% в крупных городах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ЦИАН.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал, что цены на вторичное жилье увеличатся на 6%.

В новостройках, где хорошо идет продажа квартир, цены могут возрасти на 15%, сообщил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По словам президента группы компаний «Основа» Александра Ручьева, в наиболее привлекательных проектах жилье может подорожать более чем на 20%.

ЦИАН сообщил о подорожании аренды квартир в России на 6% за год
Общество

Попов отметил, что рост будет происходить традиционно весной и осенью, когда наблюдается повышенная деловая активность. Летом наступит стагнация, добавил он.

В аналитическом центре «Авито Недвижимость» изданию рассказали, что в 2019 году первичное жилье подорожало на 30%, а вторичное — на 5%. По данным центра, среди основных причин увеличения цены стал переход застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая заявила, что к концу текущего года около половины всего строящегося жилья будет продаваться через эскроу-счета, и такая недвижимость будет дороже, чем без участия банков.

Теги: ЦИАН, жилье, цены
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