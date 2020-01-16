Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

Стоимость первичного жилья в 2020 году вырастет на 10% в крупных городах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ЦИАН.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал, что цены на вторичное жилье увеличатся на 6%.

В новостройках, где хорошо идет продажа квартир, цены могут возрасти на 15%, сообщил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По словам президента группы компаний «Основа» Александра Ручьева, в наиболее привлекательных проектах жилье может подорожать более чем на 20%.

Попов отметил, что рост будет происходить традиционно весной и осенью, когда наблюдается повышенная деловая активность. Летом наступит стагнация, добавил он.