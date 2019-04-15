ЦИАН сообщил о подорожании аренды квартир в России на 6% за год

ЦИАН сообщил о подорожании аренды квартир в России на 6% за год

Средние ставки на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в России за год выросли на 6–7%. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании аналитического центра ЦИАН.

За прошедшие 12 месяцев ставки аренды на однокомнатные квартиры в стране в среднем увеличились на 6% — с 13,5 тыс. руб. в месяц в первом квартале 2018 года до 14,6 тыс. в первом квартале 2019 года. Средние ставки на двухкомнатные квартиры аналогично выросли на 7% — ​с 17,9 тыс. руб. до 19,1 тыс. руб. Отмечается, что цены растут из-за быстрого ухода с рынка ​наиболее ликвидных предложений.

В столичных регионах средняя цена аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла на 4% и 3% соответственно. При этом в Москве и Санкт-Петербурге, по данным ЦИАН, самые высокие цены на аренду жилья — 34,7 и 26,5 тыс. руб. соответственно за однокомнатную квартиру, а также 48,1 и 39,7 тыс. руб. за двухкомнатную.

Самая дешевая аренда однокомнатной квартиры в Йошкар-Оле (8,7 тыс.), Саранске (9,5 тыс.) и Пензе (9,6 тыс.). Снимать двухкомнатную квартиру дешевле всего в ​Барнауле (12,8 тыс.), Брянске (13,1 тыс.) и Иваново (14,1 тыс.).