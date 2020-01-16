Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с участниками рабочей группы, которая займется предложениями по поправкам в Конституцию. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Кремля.

«Да, президент планирует встречу с созданной рабочей группой уже сегодня, в четверг, 16 января», — отметили в пресс-службе.

В этот день пройдет установочное заседание рабочей группы, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель группы Андрей Клишас. Он отметил, что 17 января состоится первое рабочее заседание.

Клишас заявил, что цель установочного заседания заключается во встрече с президентом и определении порядка работы группы.