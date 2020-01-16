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Политика ,  
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Белый дом заявил об отказе Китая снижать пошлины в рамках сделки с США

Китай не согласился на дополнительное снижение пошлин и на их отмену в рамках торговой сделки с США. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный чиновник из администрации американского президента Дональда Трампа, передает Reuters.

Он отметил, что Пекин должен будет сделать корректировки, чтобы выполнить обязательства по закупкам американских товаров. Чиновник рассказал, что механизм урегулирования торговых споров и исполнения договоренностей займет около 90 дней. По его словам, он предназначен для предотвращения ответных мер в отношении любых введенных штрафных тарифов.

США и Китай подписали документы по торговой сделке
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Представитель Белого дома сообщил, что если одна из сторон не будет соблюдать договоренности, то «единственным средством в этой ситуации является выход из соглашения».

15 января Вашингтон и Пекин подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Согласно договоренностям, Китай должен будет купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на сумму в $200 млрд. В ответ американская сторона отменила повышение пошлин на китайские товары, которое планировала в декабре 2019 года.

Теги: Китай, США, торговое соглашение
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США и Китай подписали документы по торговой сделке
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