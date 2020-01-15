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Отставка правительства Медведева ,  
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Реакция министров на отставку правительства. Видео

Реакция министров на объявление об отставке правительства попала на видео. Ролик опубликовало «РИА Новости» в Twitter.

Об отставке правительства было объявлено спустя несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин заявил об идее внести изменения в Конституцию и изменить конфигурацию власти.

Отставка правительства России. Главное
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Решение об отставке Медведев объяснил желанием дать президенту возможность полностью реализовать высказанные им в послании предложения. На должность премьера Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Кроме того, президент решил создать должность заместителя главы Совета безопасности и пригласить на эту роль Медведева.

Теги: отставка правительства
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