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Москва и Петербург поднялись в мировом рейтинге роста цен на жилье

В 2019 году Москва и Санкт-Петербург значительно поднялись в мировом рейтинге по росту цен на жилую недвижимость, следует из исследования британской консалтинговой компании Knight Frank. Документ есть в распоряжении РБК.

Эксперты сравнили стоимость жилья в 150 городах за третий квартал 2019 и 2018 годов и обнаружили, что за этот период Москва поднялась с 133-го на 11-е место, а Санкт-Петербург вошел в пятерку городов с самым высоким темпом роста стоимости недвижимости, поднявшись с 37-й до пятой позиции. Рост цен в Петербурге в 2019 году составил 14,2%, в Москве — 10%.

По мнению гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, такой значительный рост цен на недвижимость в Петербурге имеет несколько предпосылок. В частности, повлияло на это изменение на рынке первичной недвижимости города — переход на проектное финансирование и удорожание стоимости строительства из-за увеличения НДС.

«Покупатели переориентировались преимущественно на «новую вторичку» в связи с высоким уровнем неопределенности и ростом цен на новостройки», — пояснил Пашков.

Первое место в рейтинге городов по росту цен на недвижимость занял Будапешт, цены на недвижимость в городе выросли на 24,1% за год. Кроме того, в тройку лидеров по росту цен на недвижимость вошли китайские города Сиань и Ухань, где рост цен составил около 15%.

Объем покупок дорогих квартир в Москве побьет рекорд за пять лет
Бизнес

В ноябре эксперты Knight Frank сообщили о рекордных покупках элитного и премиального жилья в Москве. Они прогнозировали, что за 2019 год столичные покупатели потратят на высокобюджетную недвижимость более 82 млрд руб. Эксперты отметили, что количество сделок по покупке такого жилья возрастет на 1-2% по сравнению с 2018 годов и станет рекордным за последние пять лет.

Теги: недвижимость, Москва, исследование
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