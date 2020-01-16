Москва и Петербург поднялись в мировом рейтинге роста цен на жилье

В 2019 году Москва и Санкт-Петербург значительно поднялись в мировом рейтинге по росту цен на жилую недвижимость, следует из исследования британской консалтинговой компании Knight Frank. Документ есть в распоряжении РБК.

Эксперты сравнили стоимость жилья в 150 городах за третий квартал 2019 и 2018 годов и обнаружили, что за этот период Москва поднялась с 133-го на 11-е место, а Санкт-Петербург вошел в пятерку городов с самым высоким темпом роста стоимости недвижимости, поднявшись с 37-й до пятой позиции. Рост цен в Петербурге в 2019 году составил 14,2%, в Москве — 10%.

По мнению гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, такой значительный рост цен на недвижимость в Петербурге имеет несколько предпосылок. В частности, повлияло на это изменение на рынке первичной недвижимости города — переход на проектное финансирование и удорожание стоимости строительства из-за увеличения НДС.

«Покупатели переориентировались преимущественно на «новую вторичку» в связи с высоким уровнем неопределенности и ростом цен на новостройки», — пояснил Пашков.

Первое место в рейтинге городов по росту цен на недвижимость занял Будапешт, цены на недвижимость в городе выросли на 24,1% за год. Кроме того, в тройку лидеров по росту цен на недвижимость вошли китайские города Сиань и Ухань, где рост цен составил около 15%.