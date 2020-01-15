Путин попросил правительство временно исполнять свои обязанности

Президент России Владимир Путин попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, сообщает «РИА Новости».

«Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», — отметил глава государства на встрече с членами кабмина.

Ранее в ходе рабочей встречи с президентом Дмитрий Медведев объявил о своем уходе с поста премьер-министра и отставке правительства в полном составе. Этот шаг нужен, чтобы предоставить президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции, пояснил он.

Днем президент в своем ежегодном послании к Федеральному собранию предложил внести поправки в основной закон страны.