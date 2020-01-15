Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

Россия планирует создать атомный авианосец, который сможет конкурировать с американскими кораблями подобного класса, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Газета отмечает, что характеристики нового авианосца поражают. По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.

По данным Handelsblatt, на борту смогут поместиться около 70 летательных аппаратов. Газета отметила, что атомоход планируют поставить на вооружение до 2030 года.

В декабре «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в России разрабатывают атомный авианосец, водоизмещение которого составит 65–70 тыс. т. Его стоимость может достигнуть 300–400 млрд руб., отмечал источник.