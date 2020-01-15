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Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

Россия планирует создать атомный авианосец, который сможет конкурировать с американскими кораблями подобного класса, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Газета отмечает, что характеристики нового авианосца поражают. По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.

По данным Handelsblatt, на борту смогут поместиться около 70 летательных аппаратов. Газета отметила, что атомоход планируют поставить на вооружение до 2030 года.

«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца
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В декабре «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в России разрабатывают атомный авианосец, водоизмещение которого составит 65–70 тыс. т. Его стоимость может достигнуть 300–400 млрд руб., отмечал источник.

Сейчас у российского Военно-морского флота есть всего один авианосец — крейсер «Адмирал Кузнецов» водоизмещением 59 тыс. т.

Теги: СМИ, авианосец, Минобороны
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