Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями после встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко охарактеризовал президента России Владимира Путина как осведомленного в газовой тематике человека, который «знает все суммы и ставки». Своим впечатлением от встречи с российским лидером он поделился в интервью информационному порталу «Гордон».

По словам главы украинской нефтегазовой компании, Владимир Путин «сыпал деталями» на тему украинско-российских газовых отношений.

«Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — сказал топ-менеджер украинской компании.

Он добавил, что знание всех деталей по «газовым вопросам» — это лишнее доказательство того, что для России крайне важна эта тема.

В конце декабря Россия и Украина подписали соглашения по реализации транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт. Срок действия документа — пять лет.