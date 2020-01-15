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Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями после встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко охарактеризовал президента России Владимира Путина как осведомленного в газовой тематике человека, который «знает все суммы и ставки». Своим впечатлением от встречи с российским лидером он поделился в интервью информационному порталу «Гордон».

По словам главы украинской нефтегазовой компании, Владимир Путин «сыпал деталями» на тему украинско-российских газовых отношений.

«Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — сказал топ-менеджер украинской компании.

Он добавил, что знание всех деталей по «газовым вопросам» — это лишнее доказательство того, что для России крайне важна эта тема.

В конце декабря Россия и Украина подписали соглашения по реализации транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт. Срок действия документа — пять лет.

Стороны обязуются отозвать все арбитражные и судебные иски в отношении друг друга, отказаться от претензий по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, в 2020 году через Украину Россия прокачает 65 млрд куб. м газа, а за период с 2021 по 2024 год — по 40 млрд куб. м.

Теги: Путин, Украина, «Нафтогаз»
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