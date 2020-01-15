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Кадыров предложил создать институт уполномоченного по правам семьи

После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.

«Это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в нашем обществе», — написал он в своем блоге в Telegram.

Глава Чечни также отметил, что в ходе послания Федеральному собранию Путин придал огромное значение вопросам демографии и семьи. Кадыров считает, что стимулирование роста рождаемости будет способствовать социально-экономическому развитию страны, и добавил, что Чеченская Республика примет все необходимые решения для задач, поставленных президентом.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика

В ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию Владимир Путин назвал основные задачи в области демографии и поддержки семей.

Среди них: повышение коэффициента рождаемости к 2024 году до 1,7, введение ежемесячных выплат для детей в возрасте от трех до семи лет, выплата «материнского капитала» на первого ребенка, рост размера этой выплаты и продление самой программы до 2026 года, а также обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы.

Теги: Рамзан Кадыров, омбудсмен, институт, семья
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