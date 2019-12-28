СК возбудил дело из-за ранения мирного жителя при обстреле в ДНР

Следственный комитет России возбудил дело по факту ранения мирного жителя при обстреле в ДНР, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, 25 декабря украинские военнослужащие на территории Донецкой народной республики обстреляли из минометов объекты гражданской инфраструктуры на кладбище в поселке шахты 6/7 города Горловки. Мирный житель 1960 года рождения, не участвующий в конфликте, получил ранения.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

С 2014 года СКР возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе. По словам руководителя отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Дмитрия Маньшина, в ходе расследования преступлений в Донбассе опросили 143 тыс. свидетелей, более 20 тыс. человек признали потерпевшими.

