Памфилова усомнилась в необходимости референдума по изменению Конституции

Для предложенных президентом изменений в Конституцию России, скорее всего, не потребуется референдум, заявила «Интерфаксу» председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, дело вряд ли дойдет до референдума, а для утверждения предложенных поправок изберут другую форму обсуждения. «Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос», — отметила Памфилова.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию страны. Изменения коснутся политической системы, положения чиновников и президента, а также социальных обязанностей государства.

В частности, предлагается изменить роль парламента при назначении премьера, вице-премьеров и министров, закрепить роль Госсовета, наделить Конституционный суд полномочиями проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства. Также президент потребовал запретить руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов федерации иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иные документы, позволяющие постоянно проживать на территории другого государства.