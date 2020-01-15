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Суд удовлетворил жалобу Михалкова на отказ регистрировать «Бесогон»

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил ходатайство компании режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» о признании недействительным решение Роспатента отказать в регистрации в качестве товарного знака графическое изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона. Это следует из карточки дела.

«Удовлетворить заявление (жалобу) [ООО «Бесогона»]. Признать ненормативный правовой акт [решение Роспатента] недействительным полностью», — постановил суд.

Корреспондент «РИА Новости» передал из зала суда, что Роспатент согласился зарегистрировать образ Никиты Бесогона как товарный знак компании Михалкова ООО «Бесогон».

«Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака», — отметил представитель ведомства на заседании. Суд также обязал Роспатент оплатить компании 3 тыс. руб. за подачу иска.

Михалков подал в суд ради признания образа Никиты Бесогона своим брендом
Общество

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Никиты Михалкова.

Компания «Бесогон» подала иск в Суд по интеллектуальным правам в июле 2019 года из-за отказа Роспатента зарегистрировать товарный знак. В службе объяснили свое решение тем, что изображение представляет собой образ почитаемого православными великомученика. Комментируя отказ зарегистрировать товарный знак, Михалков заявил, что Никита Бесогон является мифологическим образом, никогда не являвшимся реальным святым для Русской православной церкви.

Теги: Роспатент, Никита Михалков, «Бесогон ТВ», регистрация, новости РБК
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