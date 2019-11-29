Михалков подал в суд ради признания образа Никиты Бесогона своим брендом

Принадлежащее Никите Михалкову ООО «Бесогон» подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), отказавшейся зарегистрировать в качестве товарного знака графическое изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.

Заявитель объяснял свое желание зарегистрировать такой бренд тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова «Бесогон.ТВ» на телеканале «Россия 24».

Из карточки дела следует, что иск был подан еще в июле судебное разбирательство до сих пор не началось. 13 ноября СИП принял решение принял решение отложить его до середины января 2020 года для получения отзывов о сути спора от профессиональных ученых. В карточке дела отмечается, что запросы были направлены судом в Московскую духовную академию РПЦ, Амурский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Свой отказ в Роспатенте объясняли тем, что представленное для регистрации в качестве товарного знака изображение представляет собой образ почитаемого православными великомученика и исполнено «в манере, свойственной изготовлению иконок, образков».

«Предоставление исключительного права на использование заявленного обозначения отдельной организации в целях извлечения прибыли и коммерциализации может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих», — отмечается в решении Роспатента.