Путин обсудил с Медведевым реализацию послания Федеральному собранию

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой правительства Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин и Медведев обсудили предложения президента, сделанные им во время выступления с посланием Федеральному собранию, которое прошло днем 15 января, говорится в сообщении. В частности, президент и глава правительства затронули вопросы, связанные с выполнением положений послания.

15 января Путин выступил с 16-м посланием Федеральному собранию. В ходе выступления он предложил внести изменения в Конституцию. В частности, глава государства заявил о необходимости изменить процедуру назначения руководителей силовых ведомств и ужесточить требования к высшим государственным должностям. Президент пояснил, что они не должны иметь иностранное гражданство и вид на жительство в зарубежных странах. Кроме того, президент предложил закрепить приоритет Конституции над международным правом. В послании глава государства также отметил важность тем экономического и социального развития, включая демографию, здравоохранение и образование.