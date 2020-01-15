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Кудрин назвал идеи Путина «шажком» в сторону парламентской республики

Предложения президента России Владимира Путина по изменению Конституции, высказанные в ходе его послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Трансляцию вел телеканал РБК.

Во время своей речи Путин предложил внести поправки в Конституцию России, которые предусматривают изменение роли парламента.

Так, Госдуму могут наделить правом утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает президент. Также нижняя палата будет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Глава государства при этом не сможет отклонить утвержденные Госдумой кандидатуры. По действующей Конституции, президент получает согласие Государственной думы на назначение премьера, а затем сам назначает его и всех министров.

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Одновременно Путин заявил, что Россия «не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики», она должна оставаться сильной президентской республикой. Президент сохранит свои основные полномочия — отстранение от должности министров, прямой контроль над армией и правоохранительной системой. Но утверждать всех глав силовых ведомств глава государства сможет только при консультации с Советом Федерации. Это, по словам президента, должно повысить прозрачность работы силовых ведомств.

Теги: Алексей Кудрин, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию
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