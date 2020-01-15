Путин счел непринципиальным вопрос о числе президентских сроков

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не считает вопрос об ограничении числа сроков принципиальным. Такое заявление он сделал во время выступления с посланием к Федеральному собранию, трансляцию которого вел телеканал РБК.

«Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — сказал он.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость внести изменения в Конституцию, предложил убрать слово «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти.

Таким образом, президент предложил сделать так, чтобы дважды избиравшийся президент уже не смог вернуться бы на эту должность никогда.