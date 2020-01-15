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Путин счел непринципиальным вопрос о числе президентских сроков

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не считает вопрос об ограничении числа сроков принципиальным. Такое заявление он сделал во время выступления с посланием к Федеральному собранию, трансляцию которого вел телеканал РБК.

«Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — сказал он.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость внести изменения в Конституцию, предложил убрать слово «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти.

Таким образом, президент предложил сделать так, чтобы дважды избиравшийся президент уже не смог вернуться бы на эту должность никогда.

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В настоящий момент Путин находится на посту президента России уже четвертый раз. Первые свои два срока на посту главы государства он отработал в 2000–2008 годах.

С 2008 по 2012 годы президентом был Дмитрий Медведев. Во время его нахождения в должности в Конституцию были внесены изменения, которые увеличили срок президентства до шести лет.

В марте 2012 года Путин вновь стал главой государства, победив в первом туре выборов. В 2018 году он вновь переизбрался — на четвертый срок.

Теги: Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию
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