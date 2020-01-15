Путин предложил СБ ООН работать над устранением угрозы глобальной войны

Президент России Владимир Путин призвал пять постоянных членов Совбеза ООН работать над устранением угрозы начала глобальной войны. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал РБК.

Он пояснил, что Россия, Великобритания, США, Китай и Франция несут общую ответственность за сохранение и развитие человечества, поэтому ядерным державам необходимо проявить политическую мудрость и начать действовать.

«Пять наций должны, прежде всего, начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете», — отметил российский президент.

Он заключил, что Россия открыта для такого сотрудничества.