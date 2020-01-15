В Сети появилось видео спасения женщины из-под завалов дома в Уфе

В Сети появилось видео спасения женщины из-под завалов обрушившегося дома в Уфе. Видеозапись опубликована на странице городского управления гражданской защиты во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как спасатели помещают женщину на носилки.

Видео: Управление гражданской защиты г. Уфы

Обрушение потолка на втором этаже жилого дома на ул. Пекинская в Уфе из-за хлопка газа произошло 15 января в 4:55 мск. В результате пострадали три человека, еще 28 жителей были эвакуированы из здания.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. По данным СК, из-за хлопка частично обрушились потолочные и межкомнатные перекрытия.