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Три человека пострадали при обрушении в двухэтажном жилом доме в Уфе

В двухэтажном жилом доме в Уфе произошел хлопок газа, в результате которого в квартире на втором этаже обрушился потолок, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».

Хлопок произошел в доме на ул. Пекинская в 4:55 мск, но к пожару он не привел. Пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали из здания 28 жителей.

К аварийно-спасательным работам привлечены 11 единиц техники и 36 человек.

8 января в Казахстане из-за хлопка газа в квартире погиб десятилетний ребенок, еще семь человек, в том числе трое детей, получили травмы и были доставлены в больницу. В результате происшествия в квартире частично обрушились межкомнатные стены, спасатели эвакуировали жителей дома.

Теги: обрушение, пострадавшие, Уфа
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