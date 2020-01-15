В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

Утром 15 января в Саратовской области произошла авария с автобусом, который перевозил личный состав Росгвардии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии.

«Водитель гражданского автомобиля допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Не выполнив требование сотрудников военной инспекции, сопровождавших служебный транспорт, он допустил ДТП с автобусом, следовавшим в составе колонны», — говорится в сообщении.

По информации Росгвардии, среди служащих пострадавших нет.

Как рассказали РБК в УГИБДД по Саратовской области, авария произошла около 9:00 по местному времени (8:00 мск) на 263-м км трассы Саратов — Волгоград. Легковой автомобиль Toyota под управлением водителя 1968 года рождения врезался в автобус «ЛиАЗ», который перевозил 30 военных.

В результате столкновения три человека из иномарки были доставлены в медицинское учреждение.