В Самаре пять человек отравились угарным газом в пятиэтажке

В Самаре пять человек госпитализировали из-за отравления угарным газом, сообщает местное издание «Волга Ньюс» со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Согласно сообщению, информация об отравлении в доме № 24 на улице Гвардейской поступила в 5:55 по местному времени (4:55 мск). По этому адресу находится жилая пятиэтажка.

Из-за происшествия пострадали пять человек — трое взрослых и два ребенка, одному из которых год, а второму несколько месяцев. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет, говорится в сообщении.

По предварительной информации МЧС, причиной отравления стала неисправность газового оборудования. Там пояснили, что дымоотводящий рукав не соответствовал диаметру дымохода.