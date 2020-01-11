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Общество ,  
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В Самаре пять человек отравились угарным газом в пятиэтажке

В Самаре пять человек госпитализировали из-за отравления угарным газом, сообщает местное издание «Волга Ньюс» со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Согласно сообщению, информация об отравлении в доме № 24 на улице Гвардейской поступила в 5:55 по местному времени (4:55 мск). По этому адресу находится жилая пятиэтажка. 

Из-за происшествия пострадали пять человек — трое взрослых и два ребенка, одному из которых год, а второму несколько месяцев. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет, говорится в сообщении.

По предварительной информации МЧС, причиной отравления стала неисправность газового оборудования. Там пояснили, что дымоотводящий рукав не соответствовал диаметру дымохода.

Два человека пострадали при взрыве газа в Курске
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Ранее, 7 января, два человека пострадали из-за взрыва газа в Курске. Инцидент произошел в жилом доме на Рябиновой улице. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из кухонной плиты.

Теги: Самара, пожар, газ
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