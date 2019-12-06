Маршрутка въехала в остановку в Челябинске

В Челябинске маршрутка въехала в остановку, в результате аварии пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД.

По информации ведомства, авария произошла в 9:15 (7:15 мск) на пересечении ул. Российская и проспекта Победы. Водитель маршрутного такси №478 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате маршрутка повредила ограждение и сбила пешехода. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

По предварительной информации, среди пассажиров маршрутки пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

По данным портала «Челябинск онлайн», маршрутка выполняла рейс из Копейска. Она также задела еще одного мужчину по касательной, после аварии он находился в шоковом состоянии и убежал с места происшествия. Сейчас его ищут. Водитель маршрутки на вопрос о причине аварии сообщил, что микроавтобус занесло.

В конце ноября таксист врезался в остановку на севере Москвы. По данным столичной ГИБДД, в результате происшествия никто не пострадал.