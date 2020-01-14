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Общество ,  
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Роскачество обнаружило в двух марках «Брауншвейгской» колбасы нитраты

Специалисты Роскачества провели исследование сырокопченой колбасы, сообщается на сайте ведомства.

Для анализа выбрали «Брауншвейгскую» колбасу 29 торговых марок, стоимость которой составляла от 745,7 до 1762 руб. за кг. По информации Роскачества, большая доля продукция оказалась качественной и безопасной. Так, специалисты не нашли ни в одной колбасе нарушений по содержанию антибиотиков и микробиологическим показателям. Кроме того, в представленной на рынке колбасе нет тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов и ГМО растительного происхождения, заключили эксперты.

При этом в колбасе пяти торговых марок нашли нитраты калия и натрия. В продуктах двух марок это значение превышало максимально допустимый уровень.

Кроме того, в изделии одной из исследуемой марки обнаружили растительный жир, а еще в одной — животной белок. По мнению экспертов, производители используют эти добавки для того, чтобы снизить стоимость продукции. Также эксперты нашли в сырокопченой колбасе посторонний ДНК, включая ДНК лошади, овцы, курицы и кукурузы. Это объяснили тем, что на одном и том же оборудовании изготавливают различные продукты.

Что касается вкуса колбасы, наибольший рейтинг получили изделия марок «Рублевский», «Клинский» и «Мясницкий ряд».

Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов
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Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов. Специалисты отметили, что консервы должны быть без вздутий и ржавчины. При этом белковый налет на поверхности рыбы или потемнение внутренней поверхности банки не представляют опасности для здоровья, пояснили в Роскачестве.

Теги: Роскачество, колбаса
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