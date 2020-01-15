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Лавров назвал дедолларизацию реакцией на непредсказуемую политику США

Россия продолжает дедолларизацию экономики на фоне санкционного давления США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров газете Times of India. Текст интервью публикует официальный сайт МИДа.

Россия с другими зарубежными партнерами все сильнее расширяет политику расчетов в национальных валютах, отметил министр.

«В июне и октябре прошлого года заключены соответствующие соглашения о расчетах и платежах с Китаем и Турцией», — рассказал Лавров. Он добавил, что в рамках БРИКС есть договоренности о взаимном открытии центральными банками стран соответствующих корреспондентских счетов.

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По его словам, уход от доллара становится объективной реакцией на непредсказуемую политику США и злоупотребление Вашингтоном статусом доллара, который является резервной мировой валютой.

Глава МИДа также сообщил, что сейчас России и Индия готовят межправительственное соглашение, которое защитит капиталовложения и инвесторов обеих стран.

В ноябре 2018 года президент Владимир Путин говорил, что у России нет цели уходить от использования доллара, но нестабильность расчетов в этой валюте вызывает желание создать системы расчета в другой валюте у многих государств.

Теги: Сергей Лавров, Россия, доллар
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