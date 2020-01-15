Экс-начальника железнодорожной станции Новосибирска оштрафовали за взятки

В Новосибирске суд приговорил бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-главный к штрафу в размере 4 млн руб. за получение взяток, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, с мая по сентябрь 2019 года начальник получил взятки на сумму более 450 тыс. руб. от представителей двух коммерческих организаций «за общее покровительство и попустительство» в их интересах.

Помимо наказания в виде штрафа 4 млн руб. ему запретили работать на госслужбе три года и шесть месяцев.

В октябре 2019 года в Самаре завели уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его соратников. Следствие считает, что они получили взятку 1,2 млн руб. за беспрепятственную перевозку товаров по подъездным путям Куйбышевской железной дороги, а при отказе передать ему деньги Атякин угрожал повлиять на расторжение договора с компанией.