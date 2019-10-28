Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 63,87 (-0,13) Quote, 14:01
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 70,84 (-0,28) Quote, 14:01
Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах Бизнес, 20:11 Перейти черту: карьера или свой бизнес. Онлайн РБК и Сбербанк Первый, 20:10 В Турции госпитализировали туристку из России с подозрением на инфаркт Общество, 20:06 Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу Бизнес, 20:00 Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Политика, 19:44 Не только центр: где живут московские экспаты РБК и Элитная недвижимость, 19:34 Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл до весны из-за травмы Спорт, 19:28 Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке Общество, 19:25 Во Франции мужчина бросил бомбу в мечеть и ранил двоих Общество, 19:20 Неделя до первого снега: как проверить машину к зиме РБК и Dunlop, 19:05 ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Бизнес, 19:00 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:54 Кудрин назвал главную проблему реализации нацпроектов Экономика, 18:49 Около московского стадиона «Открытие Арена» произошел пожар Общество, 18:49
Общество ,  
0 
Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке

В Самаре первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его соратников заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК России.

В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.

По информации следствия, в октябре текущего года Атякин и его подельники незаконно получили 1 млн 200 тыс. руб. за беспрепятственную перевозку товаров по подъездным путям Куйбышевской железной дороги. При отказе передать взятку Атякин угрожал повлиять на расторжение договора о транспортировке продукции.

В сообщении отмечается, что преступление выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела и решают вопрос об избрании мер пресечения.

В июле СК сообщил о задержании первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги. По версии следствия, он и его соратник получили взятку на сумму более 1,5 млн. рублей за «обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов».

Теги: СК, Куйбышевская железная дорога, взятка
Материалы по теме
Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку
Политика
Руководителя Росреестра по Серпухову арестовали за взятку
Общество
Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя за взятку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter