Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке

Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке

В Самаре первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его соратников заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК России.

В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.

По информации следствия, в октябре текущего года Атякин и его подельники незаконно получили 1 млн 200 тыс. руб. за беспрепятственную перевозку товаров по подъездным путям Куйбышевской железной дороги. При отказе передать взятку Атякин угрожал повлиять на расторжение договора о транспортировке продукции.

В сообщении отмечается, что преступление выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела и решают вопрос об избрании мер пресечения.