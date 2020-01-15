В Японии мужчина-министр впервые уйдет в отпуск по уходу за ребенком

Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми — сын бывшего премьера страны Коидзуми Дзюнъитиро — решил взять отпуск по уходу за ребенком, передает телеканал NHK.

Министр и его супруга телеведущая Кристель Такигава ожидают появления первенца в ближайшие недели. После этого Синдзиро Коидзуми в течение трех месяцев планирует взять две недели отпуска, а также работать удаленно и по сокращенному графику, чтобы не навредить своей работе. Он также будет проводить совещания с сотрудниками ведомства по видеосвязи.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назначил Синдзиро Коидзуми главой Министерства охраны окружающей среды в сентябре 2019 года. По данным исследования газеты Nikkei и канала TV Tokyo, Коидзуми второй по популярности политик после Абэ — в качестве следующего премьер-министра его хотели бы видеть 18% опрошенных (Абэ — 35%).

