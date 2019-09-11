Сын экс-премьера Японии Коидзуми стал членом обновленного кабмина

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назначил главой Министерства охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми, сына бывшего премьера страны Дзюнъитиро Коидзуми. Об этом сообщает Japan Times.

38-летний Коидзуми до этого занимал только партийные посты. Japan Times также называет его любимцем японских СМИ. Так, в медиа широко обсуждался его брак с телеведущей Кристель Такигавой. При этом газета отмечает его скромность в выражении собственного мнения по поводу актуальных вопросов.

СМИ называют Дзюнъитиро Коидзуми одним из главных претендентов на пост нового премьер-министра Японии, после того как в 2021 году эту должность оставит Абэ. Согласно исследованию газеты Nikkei и канала TV Tokyo, Коидзуми второй по популярности политик после Абэ — в качестве следующего премьер-министра его хотели бы видеть 18% опрошенных (Абэ — 35%).

Бывший премьер-министр Японии, отец Коидзуми отличался проамериканской позицией, писал «Коммерсант». Дзюнъитиро Коидзуми также выступал против сближения Японии с Россией. Как пояснял газете японист Дмитрий Стрельцов, Коидзуми-сын не показал себя сторонником компромиссов с Москвой по территориальному вопросу, так как в Японии принято наследовать политическую линию отца. По этой причине, пишет «Коммерсант», один из ключевых вопросов — сохранится ли политика сближения с Россией, начатая Абэ, если должность премьера займет Коидзуми-младший.