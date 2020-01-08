В Казахстане из-за хлопка газа погиб ребенок

Десятилетний ребенок погиб, еще семь человек, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы в результате хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана, сообщили РБК в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области.

Хлопок газа произошел днем в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Толе Би. В результате частично обрушились межкомнатные стены, возгорания не последовало.

Противопожарная служба эвакуировала жителей дома, где произошло ЧП, для них организовано временное проживание. В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что причина хлопка устанавливается.

Ранее два человека пострадали при взрыве газа в Курске. Одного из них доставили в больницу с ожогами первой и второй степени. Осколки стекла также задели девочку, которая проходила мимо дома, однако она отказалась от госпитализации.