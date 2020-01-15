WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку

США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.

Помимо этого, бюро по ближневосточным делам Госдепартамента, занимающееся данным вопросом, планирует запросить у административно-бюджетного управления Белого дома отмену военной помощи Ираку на $100 млн на 2021 год. Однако окончательного решения еще не принято, следует из данных переписки.

Ранее Госдеп пригрозил ввести санкции против Ирака, если тот купит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. По информации WSJ, Багдад начал консультироваться с Москвой по вопросу возможного приобретения С-400 из-за опасений, что Вашингтон может отказаться от его поддержки.

В ночь на 3 января американские военные ликвидировали влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара по району аэропорта в Багдаде. После этого парламент Ирака проголосовал за резолюцию, предусматривающую прекращение любого иностранного присутствия в стране. Позднее в СМИ появилось письмо о планах США вывести войска из Ирака, но американские военные назвали его лишь «черновиком», не предназначенным для публикации. Глава Пентагона Марк Эспер в свою очередь заявил, что США не собираются выводить свои войска из Ирака.