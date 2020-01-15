В США из-за сброса авиатоплива на школьные площадки пострадали 40 человек

В результате сброса авиационного топлива на школьные площадки в Калифорнии пострадали 40 человек, сообщили местные власти, передает AP.

Инцидент произошел около полудня во вторник, 14 января, в районе города Кудахи на юго-востоке округа Лос-Анджелес. По данным окружного департамента пожарной охраны, люди жаловались на проблемы с дыханием и небольшое раздражение кожи, но никого из пострадавших не госпитализировали.

Как сообщила авиакомпания Delta, самолет возвращался в аэропорт из-за проблем с двигателем, и перед вынужденной посадкой должен был выполнить аварийный сброс топлива.

В ноябре 2019 года из-за неполадок с двигателем вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса самолет Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines. Рейс следовал в Манилу, на борту лайнера тогда находились 437 пассажиров. По словам одного из них, после взлета были слышны четыре сильных удара, после чего правый двигатель взорвался и загорелся. В результате происшествия никто не пострадал: лайнер спустя примерно час после взлета благополучно сел в аэропорту отправления.