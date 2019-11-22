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В небе над Лос-Анджелесом загорелся авиалайнер

Самолет Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после возгорания двигателя, сообщает CBSLA.

Рейс 113 следовал в Манилу, на борту находилось 347 пассажиров. Он вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса 21 ноября около 11:00 по местному времени (22:00 мск).

По словам одного из пассажиров, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель «взорвался и был охвачен пламенем». Из-за этого некоторые пассажиры начали кричать.

Инцидент был виден с земли, его снимали на видео жители Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.

Спустя примерно час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По словам представителя воздушной гавани, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.

Никто из пассажиров рейса не пострадал. Они были пересажены на другой самолет.

21 ноября в Казани вынужденно сел лайнер авиакомпании Red Wings, летевший из Екатеринбурга в Москву. Airbus А321 приземлился в 17:24. Пилоты сообщили о срабатывании датчика утечки масла правого двигателя, после чего посадили борт в штатном режиме. В самолете находилось 123 пассажира и 10 членов экипажа. В Татарской транспортной прокуратуре сообщили, что они вылетят в столицу резервным рейсом.

Теги: самолет, Boeing 777, Лос-Анджелес, авария
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