Госдеп пригрозил Ираку санкциями из-за покупки С-400

Если Ирак купит у России зенитно-ракетные комплексы С-400, США могут ввести против него санкции, заявил первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ.

«Закупка [С-400], вероятно, станет триггером санкций, так что мы советуем нашим партнерам не делать таких закупок», — сказал Худ.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента сообщила, что Ирак начал консультироваться с Россией по вопросу возможной покупки комплексов С-400. По словам члена комитета по безопасности и обороне республики Карима Алави, такое решение было принято из-за опасений, что Вашингтон может отказаться от поддержки Багдада.



