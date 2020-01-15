СМИ назвали Израиль зачинщиком воздушной атаки на военную базу в Сирии

Авиабазу сирийских правительственных сил Тифор в провинции Хомс атаковали израильские самолеты, сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Около 22:10 (23:10 мск) во вторник, 14 января, израильские ВВС вновь атаковали аэродром Тифор со стороны района Эт-Танф», — передает агентство.

По информации источника, большую часть ракет сбила система противовоздушной обороны, однако четыре из них достигли цели и привели к разрушениям.

Ранее агентство сообщило, что военный аэродром в Хомсе атаковали с использованием беспилотников и ракет. Ранее он подвергался обстрелу в июне 2019 года. Тогда сирийские военные также обвинили в нападении Израиль. В результате атаки погибли два военных, ракетные удары разрушили один из складов.