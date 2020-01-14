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В РЖД предложили внести в УК статью за нападение на проводников

Нападение на персонал железнодорожного транспорта нужно выделить в отдельную статью Уголовного кодекса и ввести за это преступление штраф до 200 тыс. руб. Такое предложение выдвинул заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов во время заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству, сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

По его словам, за год на 27% увеличилось количество случаев нападения на персонал: с 77 эпизодов в 2018 году до 98 — в 2019 году.

За насилие, не опасное для жизни и здоровья, и за угрозы насилия в отношении сотрудников РЖД в компании предложили наказывать штрафом или принудительными работами до двух лет. В случае опасности для жизни или здоровья персонала срок принудительных работ может быть увеличен до пяти лет.

Также в РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах. Штраф за курение в неустановленных местах хотят повысить с 500 до 1 тыс. руб., а за потребление алкоголя и появление в стадии опьянения — с 1 тыс. до 3 тыс. руб.

В компании эти инициативы объяснили тем, что за прошлый год правонарушения на железнодорожном транспорте совершили более 35 тыс. человек, что повлекло за собой 62 вынужденные остановки.

Теги: РЖД, штраф, Уголовный кодекс
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