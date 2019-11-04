Во «ВКонтакте» объяснили сбой в работе соцсети у некоторых пользователей

Во «ВКонтакте» объяснили сбой в работе соцсети у некоторых пользователей

Сбой работы социальной сети «ВКонтакте» связан с проблемами в работе партнерского центра обработки данных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — сказали в пресс-службе.

По данным интернет-портала Downdetector, после 16:00 мск были зарегистрированы более 34 тыс. сообщений о сбоях в работе «ВКонтакте». В основном у пользователей возникает проблема при отправке сообщений (52% случаев), а также при загрузке сайта (42%).

Плохая работа соцсети больше всего наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Воронеже и Новосибирске.

Последний раз неполадки у «ВКонтакте» были зафиксированы 11 сентября. Как РБК сообщали в пресс-службе соцсети, у части пользователей не загружались изображения, но проблемы были оперативно устранены.