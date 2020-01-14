В Казани задержали перекрывших движение ради съемок клипа водителей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 61,41 (+0,47) Quote, 12:30
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 68,42 (+0,61) Quote, 12:30
В Иране арестовали 30 человек за участие в митинге из-за крушения Boeing Общество, 17:40 В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой Общество, 17:37 Что ждет банковскую отрасль в 2020 году — ВТБ Pro, 17:33 Чайка сообщил о контроле за строительством Восточного из космоса Общество, 17:25 10 советов начинающим инвесторам: личный опыт Quote, 17:20 Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке Политика, 17:19 Сервис доставки продуктов из магазинов Golama объявил о закрытии Технологии и медиа, 17:17 Карпин заявил о несостоявшемся переходе Салаха в «Спартак» Спорт, 17:16 Минтруд ответил на публикации о числе отправляемых за границу чиновников Общество, 17:00 Сенаторы оценили слова президента Эстонии о несбывшейся надежде на Россию Политика, 16:58 Новая жизнь: чего желать и как выполнять новогодние обещания Pink, 16:56 Цифровое правосудие в действии: как LegalTech меняет юриспруденцию Pro, 16:56 В Казани задержали перекрывших движение ради съемок клипа водителей Общество, 16:55 Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным в колонии Общество, 16:51
Общество ,  
0 

В Казани задержали перекрывших движение ради съемок клипа водителей

В столице Татарстана задержали водителей пяти автомобилей, препятствовавших движению ради съемок клипа, сообщает МВД по Татарстану.

В начале января в одной из социальных сетей появился видеоролик, на котором водители нескольких автомобилей снимали видео, мешая другим участникам дорожного движения.

Сотрудникам ГИБДД удалось установить номера и марки пяти автомобилей, попавших на видео. Это Hummer, Land Rover, Mazda 6 и BMW X6. Владельцев машин вызвали в ГИБДД. За нарушение правил дорожного движения на них составлено 14 протоколов. Пресс-служба МВД сообщает, что молодые люди признали свою вину.

«РИА Новости» передает, что речь идет о съемках клипа на песню Тимати «Я еду на джипе». Ранее соответствующее видео опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте» пользователь Руслан Никонов.

В декабре полиция задержала на 48 часов организатора съемок на проезжей части улицы Новый Арбат в Москве. Telegram-канал Mash сообщал, что движение блокировал певец Григорий Зироян, выступающий под псевдонимом Ziroy.

Теги: Казань, съемки, клип, задержание
Материалы по теме
Полиция задержала организатора съемок клипа на Новом Арбате
Технологии и медиа
ГИБДД начала проверку из-за съемок клипа на проезжей части Нового Арбата
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter