В Казани задержали перекрывших движение ради съемок клипа водителей

В столице Татарстана задержали водителей пяти автомобилей, препятствовавших движению ради съемок клипа, сообщает МВД по Татарстану.

В начале января в одной из социальных сетей появился видеоролик, на котором водители нескольких автомобилей снимали видео, мешая другим участникам дорожного движения.

Сотрудникам ГИБДД удалось установить номера и марки пяти автомобилей, попавших на видео. Это Hummer, Land Rover, Mazda 6 и BMW X6. Владельцев машин вызвали в ГИБДД. За нарушение правил дорожного движения на них составлено 14 протоколов. Пресс-служба МВД сообщает, что молодые люди признали свою вину.

«РИА Новости» передает, что речь идет о съемках клипа на песню Тимати «Я еду на джипе». Ранее соответствующее видео опубликовал у себя на странице во «ВКонтакте» пользователь Руслан Никонов.

В декабре полиция задержала на 48 часов организатора съемок на проезжей части улицы Новый Арбат в Москве. Telegram-канал Mash сообщал, что движение блокировал певец Григорий Зироян, выступающий под псевдонимом Ziroy.