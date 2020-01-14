В Таиланде российский турист впал в кому после падения из окна отеля

Российский турист впал в кому после падения с балкона четвертого этажа отеля в Патонге, сообщает The Phuket News со ссылкой на данные местной полиции.

Капитан полиции Патонга Нарыпон Тэулэ рассказал The Phuket News, что речь идет от 23-летнем Данииле Соловьеве. По его словам, полиция уже изучила записи камер наблюдения отеля и пришла к выводу, что на момент падения молодой человек был в комнате отеля один.

Капитан полиции также сообщил, что в гостиничном номере российского туриста обнаружили высушенные листья какого-то растения, их уже направили на судебно-медицинскую экспертизу в Пхукет. Тэулэ предположил, это может быть марихуана. Также на балконе номера нашли пивную бутылку.

Сейчас турист находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. При падении он также сломал правую руку.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.