Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 61,41 (+0,47) Quote, 12:30
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 68,42 (+0,61) Quote, 12:30
Россияне разочаровались в идее переноса новогодних каникул Общество, 14:37 В Таиланде российский турист впал в кому после падения из окна отеля Общество, 14:27 Почему следующим приобретением Баффета может стать FedEx Quote, 14:24 Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы Политика, 14:19 Полиция скидок: как навести порядок в графике распродаж Pro, 14:14 Верховный суд приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива» Политика, 14:10 Как жить в мегаполисе и быть здоровым: 5 полезных лайфхаков РБК и Level Group, 14:02 Би-би-си сообщила о выплатах Reuters за участие в холодной войне с СССР Политика, 13:59 СК завел дело после смерти раненного мужчиной ребенка на Урале Общество, 13:55 Во Франции опровергли отправку стране «черных ящиков» украинского Boeing Общество, 13:54 Продажи новых автомобилей в России упали впервые за три года Бизнес, 13:44 Что мешает застройщикам сдавать проекты в срок и как с этим бороться Pro, 13:40 Магнус Карлсен повторил мировой рекорд игр без поражений Спорт, 13:32 В Nissan опровергли сообщения о выходе из альянса с Renault и Mitsubishi Бизнес, 13:25
Общество ,  
0 

В Таиланде российский турист впал в кому после падения из окна отеля

Российский турист впал в кому после падения с балкона четвертого этажа отеля в Патонге, сообщает The Phuket News со ссылкой на данные местной полиции.

Капитан полиции Патонга Нарыпон Тэулэ рассказал The Phuket News, что речь идет от 23-летнем Данииле Соловьеве. По его словам, полиция уже изучила записи камер наблюдения отеля и пришла к выводу, что на момент падения молодой человек был в комнате отеля один.

Капитан полиции также сообщил, что в гостиничном номере российского туриста обнаружили высушенные листья какого-то растения, их уже направили на судебно-медицинскую экспертизу в Пхукет. Тэулэ предположил, это может быть марихуана. Также на балконе номера нашли пивную бутылку.

Сейчас турист находится в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. При падении он также сломал правую руку.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

В ноябре в Таиланде утонул турист из России. Руслан Асаупов из Оренбурга был на экскурсии, в ходе которой организованная группа осматривала несколько островов. Молодой человек нырял с маской вместе с другими туристами, а затем гид группы обнаружил, что он неподвижно лежит на воде.

Теги: Таиланд, российский турист, новости РБК
Материалы по теме
В Кузбассе погиб наткнувшийся на собственную лыжу турист
Общество
Шестеро немецких туристов погибли в ДТП на итальянском курорте
Общество
Российский турист погиб под лавиной в Грузии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter