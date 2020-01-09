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Экономика ,  
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Названы основные темы «Русского дома» на Всемирном экономическом форуме

В рамках деловой программы «Русского дома» на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе пройдут сессии, посвященные кибербезопасности, криптоэкономике, а также экологии, социальной сфере и корпоративному управлению, сообщает пресс-служба Росконгресса.

Кроме того, в рамках форума 2020 года должны впервые пройти совместные мероприятия Росконгресса и ВЭФ, посвященные сотрудничеству России и стран Европы и развитию искусственного интеллекта.

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В ходе этих сессий планируется обсудить стратегии развития искусственного интеллекта в России и остальном мире, возможности сотрудничества и разработки долгосрочной глобальной стратегии в этой сфере, а также вызовы «квантовой эры».

Также в программе «Русского дома» есть закрытая встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.

Теги: форум в Давосе, Всемирный экономический форум
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