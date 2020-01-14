Власти объяснили причины появления зеленого снега в Челябинске

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Снег, выпавший на въезде в Челябинск в северной части города, окрасился в зеленый из-за пыли, образовавшейся при добыче полезных ископаемых. Об этом РБК сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.

По его словам, эта часть пригорода является нежилой территорией. «Там есть предприятие «Челябинский гранитный карьер» — они добывают породу, дробят ее. Бывает, что пыль долетает до трассы М-5. Жители, которые проезжают мимо, видят, что снег окрасился в серо-зеленый оттенок», — сказал Безруков.

По его словам, источником пыли стал минерал змеевик, полудрагоценная порода вроде малахита, из которой часто делают украшения. Безруков заявил, что пыль не представляет опасности для человека и окружающей среды.

«Это обычная порода, на которой растут деревья, трава. На жителей тоже никакого влияния — на этой территории никто не живет», — отметил эколог.

Безруков уточнил, что будет поставлена экологическая лаборатория, и если исследования покажут какие-либо нарушения, то предприятие привлекут к ответственности.