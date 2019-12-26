Прокуратура объяснила появление зеленого снега в Первоуральске

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ о появлении в городе Первоуральске зеленого снега и установила, что это произошло из-за аварии на химическом предприятии «Русский хром 1915». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприятие эксплуатирует промышленную площадку по производству химических веществ, а также станцию очистки хромсодержащих стоков. Дренажную скважину остановили на плановый осмотр, из-за чего произошел «излив хромсодержащих вод на рельеф местности», установила прокуратура.

Это происшествие может причинить ущерб природе, загрязнить почву и водные объекты, а также причинить вред обитателям водоемов, считают в ведомстве. От предприятия потребовали немедленно устранить последствия инцидента, а также устранить нарушения, которые к этому привели.

АО «Русский хром 1915» уже организовало работы по нейтрализации опасных веществ медным купоросом, а загрязненный снег с места разлива вывезли на шламонакопитель, отметили в прокуратуре.

В Первоуральске регулярно появляется зеленый снег. А, например, в феврале 2019 года местные жители обратили внимание на появление в городе зеленых сосулек. По словам представителя АО «Русский хром 1915» Всеволода Орешкина, на домах и снегу оседает пыль, в составе которой есть трехвалентный хром. При оттепели вещество вступает в реакцию с водой и придает зеленоватый оттенок снегу и сосулькам. Эта ситуация «штатная для жителей», так как в городе множество предприятий, говорил он изданию «Новый день».