WP узнала о планах Трампа направить на стену на границе еще $7,2 млрд

Президент США Дональд Трамп намерен добиться выделения дополнительных $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой в 2020 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на планы строительства.

Вместе с этой суммой проект пограничной стены будет стоить уже $18,4 млрд. Новый транш позволит построить 885 миль (1424 км) стены. Средства будут выделены из бюджета Пентагона на борьбу с наркотрафиком и военное строительство.

Издание отмечает, что в настоящий момент построена уже 101 миля (162 км) новых заграждений, хотя Трамп обещал к концу 2019 года построить 450 миль (724 км) кордона. Строительству стены препятствуют власти пограничных штатов. В декабре Верховный суд Эль-Пасо (Техас) решил, что Белый дом нарушил законодательство, направив на стену средства, которые конгресс постановил выделить на другие цели. Из-за этого выделение новых $3,6 млрд было заморожено. Белый дом оспорил это решение, и Апелляционный суд позднее отменил его.

Стена Трампа на границе с Мексикой стала главным предвыборным обещанием президента и камнем преткновения в спорах с федеральным правительством. В декабре 2018 года это привело к самому долгому в истории США шатдауну — приостановке работы правительства на 35 дней.

В сентябре стало известно, что для выделения $3,6 млрд на строительство стены Пентагон отложит финансирование 127 других проектов.