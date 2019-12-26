Кремль заявил об отсутствии решения об освобождении малоимущих от налогов

Кремль заявил об отсутствии решения об освобождении малоимущих от налогов

Никаких решений по поводу освобождения малоимущих от налогов не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует. Что касается обсуждения различных сценариев, вариантов, они ведутся на постоянной основе», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

В четверг, 26 декабря, газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на нескольких федеральных чиновников, что власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума. По словам источников издания, соответствующие совещания проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве.

О том, что власти могут обсудить отмену НДФЛ для малоимущих, в апреле рассказали в российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре говорил, что идея отмены НДФЛ для россиян с низкими доходами прорабатывается, но эта тема очень чувствительна.

