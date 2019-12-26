Кремль заявил об отсутствии решения об освобождении малоимущих от налогов

Никаких решений по поводу освобождения малоимущих от налогов не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует. Что касается обсуждения различных сценариев, вариантов, они ведутся на постоянной основе», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
В четверг, 26 декабря, газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на нескольких федеральных чиновников, что власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума. По словам источников издания, соответствующие совещания проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве.
О том, что власти могут обсудить отмену НДФЛ для малоимущих, в апреле рассказали в российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ноябре говорил, что идея отмены НДФЛ для россиян с низкими доходами прорабатывается, но эта тема очень чувствительна.