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В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин

В Подмосковье пять человек пострадали в результате ДТП с участием четырех машин. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на Новорижском шоссе. В результате столкновения один из автомобилей загорелся, добавили в пресс-службе.

Как сообщается на сайте МЧС по региону, ДТП произошло в городском округе Красногорск. Информация о нем поступила в дежурную службу в 21:15 мск.

Ранее 13 января в Гатчинском районе Ленинградской области в результате трех аварий столкнулись семь автомобилей, включая один автобус. По данным ГИБДД, в результате пострадали три человека. Одного из них доставили в больницу, двое других пострадавших от госпитализации отказались.

Теги: Подмосковье, массовое ДТП, новости РБК
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