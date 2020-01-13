Семь автомобилей столкнулись в трех ДТП в Ленинградской области

Семь автомобилей, в том числе автобус, столкнулись в результате трех аварий в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом РБК сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Согласно сообщению, на автодороге Санкт-Петербург — Псков произошло три аварии около 06:40, 06:50 и 07:00 на 32–33-м км.

В результате ДТП пострадали три человека. Один из них, находившийся в автомобиле Volvo, был доставлен в больницу, двое других от госпитализации отказались. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, уточнили в УГИБДД.