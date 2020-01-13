В «Столото» ответили на обвинения в связях компании с выигравшей ₽1 млрд

Новогодний розыгрыш лотереи «Русское лото» проводили в строгом соответствии с российским законодательством, организаторы розыгрыша не связаны с победительницей Надеждой Бартош, сообщили РБК в пресс-службе компании «Столото».

«Все обвинения являются вопиющей клеветой», — сказали в пресс-службе, добавив, что компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации.

Ранее Telegram-каналы Mash и «Подъем» сообщали, что московский адвокат Александр Сергеев обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой проверить связь победительницы лотереи Надежды Бартош с владельцами компании «Столото». По словам адвоката, проведение розыгрыша было записано, а не проходило в прямом эфире, в связи с чем результаты были известны заранее.

Адвокат также заявлял, что билеты с крупными выигрышами оказались у аффилированных лиц. Mash отмечал, что Бартош является владелицей торгового дома «Царский осетр».