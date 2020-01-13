Член экипажа самолета Finnair выпал из лайнера в аэропорту Хельсинки

Член экипажа выпал из самолета Airbus A320, припаркованного в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщается в аккаунте финского Бюро по расследованию несчастных случаев (OTKES) в Twitter.

В результате член экипажа самолета получил травмы. В Бюро отметили, что лайнер припарковали после завершения полета. OTKES объявило, что проведет расследование инцидента.

Местное издание Ilta-Sanomat пишет, что самолет принадлежит авиакомпании Finnair. Директор Бюро Вели-Пекка Нурми рассказал газете, что один из членов экипажа упал из открытой двери лайнера, из которой ранее вышли пассажиры. По его словам, воздушное судно выполнило перед этим перелет из финского города Оулу в Хельсинки.

В Finnair позднее подтвердили изданию факт падения сотрудника авиакомпании из самолета. Перевозчик также сообщил, что пострадавшего госпитализировали. По данным авиакомпании, он выпал из задней двери самолета, которая находится на высоте 3,5–3,7 м от земли. В компании добавили, что несчастный случай не повлиял на расписание рейсов.